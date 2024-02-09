Dünya üzerinde her 5 ölümden 1’i sigaradan kaynaklı

Bitlis'in Ahlat Devlet Hastanesi'nde görevli aile hekimi uzman doktor Melek Ergin, ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ nedeniyle yaptığı değerlendirmede "Dünya üzerinde her 5 ölümden yaklaşık biri sigara kullanımı ve neden olduğu hastalıklar sebebiyle olmaktadır" dedi. Yapılan araştırmaları anımsatan Ergin, ömür boyu sigara içenlerin yaşam sürelerinin 10 yıl azaldığının tespit edildiğini söyledi.

Bitlis’in Ahlat Devlet Hastanesinde görevli aile hekimi uzman doktor Melek Ergin, 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ nedeniyle sigaranın zararları hakkında değerlendirmede bulundu.

Sigaranın ölümlere neden olduğunu belirten Ergin, “Sigara, içerisinde 4 binden fazla zehirli madde bulundurur. Sigara dumanı ile alınan nefes, bu zehirli maddelerin önce akciğerler ve sonra bütün vücuda yayılmasına neden olur" dedi.

Sigaranın başta kalp, damar ve akciğer hastalıklarına, diyabet ve hipertansiyona, gastrit, reflü, ülser gibi mide problemlerine ve birçok kanser türüne yol açtığını ifade eden Ergin, "Dünya üzerinde her 5 ölümden yaklaşık biri sigara kullanımı ve neden olduğu hastalıklar sebebiyle olmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu ömür boyu sigara içenlerin yaşam sürelerinin 10 yıl azaldığı tespit edilmiştir" diye konuştu.

Ergin, şöyle devam etti:

"Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; sigara dünya çapında yılda 8 milyondan fazla insanın ölümüne neden olmaktadır. Bunların yaklaşık 1,3 milyonu kendisi kullanmadığı halde sadece sigara dumanına maruz kalan kişilerdir."

"ANİ BEBEK ÖLÜMLERİNİN DE GÖRÜLME RİSKİ YÜKSEK"

Sigara içen kişilerin kendi sağlıklarının yanı sıra çevresindeki insanların da sağlığını tehlikeye attığını ifade eden uzman doktor Melek Ergin, "Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda astım, bronşit, soğuk algınlığı, orta kulakla ilgili sorunlar ve akciğer işlevinde azalma gibi sorunlarla birlikte ani bebek ölümlerinin de görülme riski daha yüksektir. Ayrıca sigara içen ebeveynler, çocuklarına da rol model olmakta ve çocuklarının da erken yaşta sigara kullanmasına yol açabilmektedir" şeklinde konuştu.

"DANIŞMALIK VE İLAÇ TEDAVİSİ BIRAKMA ŞANSINI ARTIRABİLİR"

Şiddetli bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan nikotinin 1,5- 2 saat arasında alınmadığında kızgınlık, öfke, baş dönmesi, uykusuzluk, iştahta artma, duygusal çökünlük durumu ve şiddetli nikotin alma isteğinin ortaya çıktığını kaydeden Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu belirtiler zamanla azalarak yok olmaktadır. Sigarayı bırakan bir kişinin öncelikle tansiyonu ve kalp atım hızı normale dönmeye başlar. Kan dolaşımı düzenlenir, kandaki zehirli madde miktarı azalır ve akciğer fonksiyonları gelişmeye başlar. Öksürük ve nefes darlığı azalır. Kalp krizi, inme ve kanser riski gün geçtikçe azalır. Sigara bırakmanın ilk adımı kişinin bırakmaya karar vermesidir. Sonrasında danışmanlık ve ilaç tedavisi, sigarayı bırakma şansını iki kattan fazla artırabilir."