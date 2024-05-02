Dünyada 1 Mayıs kutlamaları: İşçiler, yaşam ve barış için meydanları doldurdu

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tüm dünyada işçiler sokaklara döküldü. Çalışma şartlarının iyileştirilmesini isteyen işçiler taleplerini bir kez daha yükseltti.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca işçi, emekçi, öğrenci, kadın ve emekli 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak için meydanlara indi.

Daha iyi yaşam koşulları ve dünya barışı için yapılan mitinglerde emekçiler, Filistin’le dayanışma mesajlarıyla meydanları inletti.

Endonezya

Endonezya’nın başkenti Cakarta ve Güney Sumatra eyaletinde bulunan Palembang kentinde sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin çağrısıyla

1 Mayıs İşçi Bayramı’nda yürüyüş düzenlendi.

Filipinler

Filipinler’de başkent Manila’da binlerce işçi, gıda ve yakıt fiyatlarındaki artışlara karşı “Yaşamak için çalışıyoruz, ölmek için değil” ve “Fiyatları düşürün, maaşları yükseltin” sloganlarıyla yürüdü. Başkanlık Sarayı ve ABD Büyükelçiliği’ne yürümek isteyen gruplara polis sert müdahale etti.

Güney Kore

Güney Kore Sendikalar Konfederasyonu’nun (KCTU) çağrısıyla başkent Seul’da gösteri düzenleyen binlerce işçi, sağcı Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol yönetiminin işçi düşmanı politikalarına karşı yürüdü. Son iki yılda emekçilerin umutsuzluğa sürüklendiğini belirten KCTU Başkanı Yang Kyung-soo yaptığı konuşmada, “Yoon Suk Yeol’ü iktidardan indireceğiz” dedi.

Japonya

Japonya’nın başkenti Tokyo’da ülkenin askeri genişlemesine karşı olduklarını dile getiren emekçiler, işçilerin statülerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hakların genişletilmesi talebiyle yürüdü.

Yunanistan

Yunanistan’da sendikalar ve siyasi partilerin çağrısıyla ülkenin dört bir yanından yüz binlerce işçi, genç ve emekli 1 Mayıs’ta sokaklara indi. Meydanlarda maaş artışı, daha iyi çalışma koşulları ve toplu iş sözleşmelerine geri dönülmesi talep eden kamu ve özel sektör emekçileri bir günlük greve gitti. Gösterilerde Yunan hükümetinin emperyalist savaşlara desteğine karşı çıkılırken Filistin halkıyla ve ABD’deki üniversite protestolarıyla dayanışma mesajları verildi.

İngiltere

Birleşik Krallık’ta 1 Mayıs’a Filistin’e destek gösterileri damgasını vurdu. Özgür Filistin için İşçiler örgütünden yüzlerce emekçi, İsrail’e silah satışını reddeden hükümeti protesto etmek için başkent Londra’daki Savunma Bakanlığı’nı abluka altına aldı. Öte yandan İsrail’e silah satan BAE Systems’in İskoçya, Galler ve Lancashire’daki silah fabrikalarındaki üretim protestolarla engellendi.

Almanya

Almanya’nın birçok kentinde emekçiler, 1 Mayıs gösterileri için meydanlarda bir araya geldi. Başkent Berlin’deki Karl Marx Caddesi’nde başlayan yürüyüşte 7’den 70’e her kesimden katılımcı vardı. Göstericiler, Filistin’e destek pankartları taşıdı.

Fransa

Fransa’nın en büyük sendikaları Genel İş Sendikası (CGT) ve Demokratik İşçi Konfederasyonu’nun (CFDT) çağrısıyla 1 Mayıs’ta meydanlar doldu. Başkent Paris ve birçok şehirde emekçiler, kemer sıkma politikalarına ve İsrail’in Filistin’i işgaline karşı yürüdü.

Küba

Küba'nın başkenti Havana'da bir araya gelen vatandaşlar, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı. Devrim Meydanı’nda on binlerce kişinin bir araya geldiği kutlamaya aralarında eski Devlet Başkanı Raul Castro, Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve devlet yetkililerinin yanı sıra 58 ülke ve 220 kuruluştan 1000’den fazla “Küba Dostu” katıldı. Yapılan konuşmalarda “Ülkenin emperyalist saldırılar altında olmasına rağmen Küba Devrimi’nin etrafında kararlı şekilde kalındığı” belirtildi.

Lübnan

Lübnan Komünist Partisi destekçileri, Beyrut'ta 1 Mayıs'ı kutlamak için bir araya geldi. Filistin bayraklarının taşındığı yürüyüşte, İsrail'in işgali ve katliamları protesto edildi.

Tunus

Tunus'taki 1 Mayıs mitinginde emekçiler, ülkeyi kararnamelerle yöneten Devlet Başkanı Kays Said’i protesto etti. İşçiler ayrıca Gazze'yle dayanışma mesajları göndererek İsrail'e tepki gösterdi.

Kamerun

Kamerun’un başkenti Yaounde’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Yaounde’deki 20 Mayıs Caddesi'nde yapıldı. Kutlamalara, fabrikalarda çalışan işçilerin yanı sıra birçok devlet görevlisi katıldı. Yöresel ve çalışma kıyafetleriyle yürüyüş yapan işçiler, dans gösterisi de yaptı.

İsveç

İsveç’in başkenti Stockholm’de 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bir araya gelen emekçiler, Filistin’e destek gösterisinde, İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto etti. "Gazze’de çocuklar öldürülüyor", "Filistin’e özgürlük" sloganları atan göstericiler, ABD’nin, İsrail’in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.

Güney Afrika

Güney Afrika'da sendikaların çağrısıyla binlerce işçi, meydanlarda bir araya geldi. Güney Afrika Ulusal Metal İşçileri Sendikası (NUMSA), bu yılki 1 Mayıs’ı Filistin halkının mücadelesine adadıklarını açıkladı.

Irak

Iraklı emekçiler, başkent Bağdat’taki meydanlarında araya geldi. Pankart ve bayraklarla yürüyüş yapan kitle, işçi haklarının iyileştirilmesini talep etti.

İtalya

İtalya’da başta başkent Milano, Roma ve Napoli şehirleri olmak üzere ülkenin birçok kentinde on binler, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak için meydanlara indi. Geniş güvenlik önlemleri altındaki gösterilerde muhafazakâr hükümetin işçi düşmanı politikaları ve İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamları protesto edildi.

İspanya

İspanya’nın başkenti Madrid’de 1 Mayıs İşçi Bayramı düzenlenen yürüyüşle kutlandı. Gran Via caddesinde toplanan emekçiler, ünlü Plaza Espana meydanına gelerek yürüyüşlerini tamamladı. Gösteride Filistin’e destek sloganları atıldı.