Dünyada 2050'de her 6 kişiden biri "yaşlı" olacak

Dünyada 2021'de her 10 kişiden biri yaşlıyken, 2053'te her altı kişiden birinin 65 yaş üstü olacağı tahmin edildi.

Türk Geriatri Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, 2050'de dünyada her 6 kişiden birinin "yaşlı" olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Kutsal, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 65 yaş üzerine yönelik günün bu yılki temasının "Nesiller boyunca yaşlılar için İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin vaatlerini yerine getirmek" olarak belirlendiğini söyledi.

Güne yönelik etkinlikler kapsamında dünyanın dört bir yanındaki yaşlıların haklarına ve buna yönelik ihlallerin ele alınmasına işaret edileceğini anlatan Kutsal, Madrid Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı'nın "dördüncü gözden geçirme ve değerlendirme" sonuçlarına göre kurumlarda, tutumlarda ve uygulamalarda yaşa dayalı ayrımcılığın yaygın olduğunun ortaya konduğunu vurguladı.

Kutsal, "Sistemik ve yapısal engeller, diğerlerinin yanı sıra yaşçı tutumlar, ayrımcı yasalar ve politikalar, yetersiz finansman ve erişilebilirlik ile satın alınabilirlik eksikliği dikkati çekmektedir. Bütün bu olumsuz faktörler nedeniyle yaşlılar için genellikle iş, yaşam standartları, öğrenme olanakları, hizmetlere ve kaynaklara erişim bağlamında çeşitli engeller mevcuttur. Bu durum yaşlıların ihmal, istismar ve ciddi sağlık sorunlarına karşı savunmasızlıklarının artmasına neden olabilir." diye konuştu.

"30 yıl içinde yaşlı insan sayısı iki katından fazla artacak"



Dünyada yaşlı nüfusun her geçen gün arttığına dikkati çeken Kutsal, gelecek 30 yıl içinde, dünya çapındaki yaşlı insan sayısının iki katından fazla artacağının ve 2050'de yaklaşık 1,6 milyar kişiye ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Kutsal, şunları kaydetti:

"Yapılan tahminler, küresel düzeyde 2050 yılında her 6 kişiden birinin yaşlı nüfusu oluşturacağını ortaya koymaktadır. Yaşlı bireylerin sayısındaki artışın Kuzey Afrika ve Batı Asya'da yüzde 226 artışla 2019'da 29 milyondan 2050'de 96 milyona çıkması beklenmektedir. En hızlı ikinci artış, 65 yaş ve üstü nüfusun 2019'da 32 milyondan yüzde 218 artışla 2050'de 101 milyona çıkabileceği Sahra Altı Afrika için öngörülmektedir.

Buna karşılık, artışın Avustralya ve Yeni Zelanda'da yüzde 84 ve nüfusun zaten dünyanın diğer bölgelerinden önemli ölçüde daha yaşlı olduğu Avrupa ve Kuzey Amerika'da yüzde 48 ile nispeten daha az olması beklenmektedir."

Dünya gittikçe yaşlanıyor



Yaşlı nüfus olarak görülen 65 yaş ve üzeri nüfus 1950'de dünyadaki 20 kişiden 1'ine, 2021'de 10 kişiden 1'ine tekabül ederken, 2050'de bu yaş grubunun dünyadaki 6 kişiden 1'ini oluşturacağı tahmin ediliyor.

Kuzey Afrika ile Batı Asya bölgelerinde 2021'de 65 yaş ve üzeri 30 milyon kişi bulunuyordu, 2050'de bu sayının 98 milyona yükseleceği öngörülüyor. Benzer şekilde, Sahra Altı Afrika'da 2021'de 35 milyon olan yaşlı nüfusun 2050'de 100 milyona çıkması bekleniyor.

Bu bölgelerdeki yaşlı nüfus oranının gelecek 30 yılda en hızlı büyümeyi yaşayacağı öngörülüyor.

Doğu Asya ve Güneydoğu Asya'da yaşlı nüfusunun 2021'de 293 milyon olduğu aktarılırken, bu sayının artış göstererek 2050'de 598 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Günümüzde yaşlı nüfusunun en yüksek olduğu bölgeler arasında olan Avrupa ve Kuzey Amerika'da ise 2021'de 65 yaş üstü kişi sayısı 208 milyon olarak kayıtlarda yer aldı. 2050'de bu sayının 303 milyona yükselmesi bekleniyor.

En yaşlısı Japonya

Dünyada en yaşlı nüfusa sahip ülkenin 2021'de Japonya olduğu belirtilirken, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ile Güney Kore'nin 2050'den önce Japonya'yı geçeceği düşünülüyor.

1980'de en çok yaşlı nüfus oranına sahip ülkelerin sırasıyla, yüzde 16,3'le İsveç, yüzde 15,7'yle Almanya, yüzde 15,4'le Avusturya, yüzde 14,9'la İngiltere, yüzde 14,8'le Norveç, yüzde 14,4'le Belçika ve Danimarka, yüzde 14'le Fransa, yüzde 13,8'le İsviçre ve yüzde 13,6'yla Lüksemburg olduğu kaydedildi.

Bu sıralama 2021'de büyük ölçüde değişti. Dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip Japonya'da yaşlılar, nüfusun yüzde 29,8'ini oluşturdu. Japonya'yı yüzde 23,7'yle İtalya, yüzde 22,9'la Finlandiya, yüzde 22,6'yla Portekiz, yüzde 22,5'le Yunanistan, yüzde 22,4'le Bulgaristan ve Porto Riko, yüzde 22,2'yle Almanya, yüzde 22,1'le Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki denizaşırı toprağı Martinik ve yüzde 22'yle Hırvatistan takip etti.

2050'de ise Doğu Asya ülkelerinde yaşlı nüfus oranının önemli ölçüde yükseleceği öngörülüyor. Rapora göre, 2050'de Hong Kong nüfusunun yüzde 40,6'sı yaşlılardan oluşacak.

Hong Kong'u sırasıyla yüzde 39,4'le Güney Kore, yüzde 37,5'yle Japonya, yüzde 37,1'le İtalya, yüzde 36,6'yla İspanya, yüzde 35,3'le Tayvan, yüzde 34,8'le Yunanistan, yüzde 34,5'le Portekiz, yüzde 34,2'yle Singapur ve yüzde 33,6'yla Kuveyt’in takip edeceği tahmin ediliyor.