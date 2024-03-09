Dünyada düşüyor, Türkiye’de artıyor

Ekonomi Servisi

Dünya gıda fiyatları şubat ayında art arda yedinci ayda da düştü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) dünya gıda fiyatları endeksine göre küresel gıda fiyatları şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,7, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 azaldı. Gıda fiyatları endeksi böylece Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

TÜRKİYE'DE %71,12

Dünyanın tersine Türkiye'de TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon son 15 ayın en yüksek enflasyonu olarak kayıtlara geçerken gıda enflasyonu şubatta aylık %8,25, yıllık %71,12 oldu. FAO Gıda Fiyat Endeksi’ne göre gıda fiyatları 2023'te dünyada %10 düşerken Türkiye'de %72 artmıştı. Türkiye’de gıda fiyatları 42 aydan bu yana aralıksız yükseliyor, gıda enflasyonu genel enflasyondan daha yüksek.

RAFTAN RAFA DEĞİŞİYOR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise, Ramazan öncesi 4 market ve bir online siteden yaptığı karşılaştırmada ürünlerin fiyatının marketten markete değiştiğini tespit etti. Fark, dana kuşbaşında %69, tereyağında %40,2, kuzu kuşbaşında %38,4, bütün tavukta %23,3, yoğurtta %8,4 oldu. Yeşil mercimekte %5,2, pirinçte %13,7, nohutta %5,6’ya varan oranda değişim var.

Geçen yıl Ramazan öncesine göre dana karkasın fiyatı %83, kuzu karkas fiyatı %139 arttı. Marketlerde dana kuşbaşı fiyatının %94, kuzu kuşbaşı fiyatının %127,5 oranında arttı.