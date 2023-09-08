Dünyada 'gıda fiyatları' 2 yılın en düşük seviyesine indi, Türkiye'de yıllık yüzde 73 arttı!

FAO'nun raporuna göre gıda fiyatları ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 düşerek 121,4 puan oldu. Endeks, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Türkiye'de ise gıda fiyatları ağustosta bir önceki yıla kıyasla yüzde 72.86 artış gösterdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, bitkisel yağlar, et, tahıl ve süt ürünlerindeki düşüşün etkisiyle ağustosta Mart 2021'den beri en düşük seviyesine indiğini duyurdu.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 düşerek 121,4 puan oldu. Endeks, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Mart 2022'deki rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 24 gerileyen endeks, savaşla birlikte 159,7 puana ulaşarak rekor kırmıştı.

Bu arada, yüzde 123,9 puan olarak açıklanan temmuz ayı FAO Gıda Fiyat Endeksi verisi de 124 puan olarak revize edildi.

Küresel gıda fiyatlarının ağustosta hafiflemesine karşın, pirinç fiyatlarının önceki aya göre yüzde 9,8 arttığını bildiren FAO, bu durumun "Hindistan'ın Indica beyaz pirinç ihracatına getirdiği yasağın ardından ticari aksaklıkları yansıttığını" vurguladı.

TÜRKİYE'DE YILLIK BAZDA ARTIŞ YÜZDE 72.86

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 Eylül Pazartesi günü enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 9,09 artarken yıllık bazda yüzde 58,94 oldu.

TÜİK verilerinde gıda enflasyonu da dikkati çekti.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranlarında 'Lokanta ve oteller' yüzde 89.31 ile en fazla artışı gösterdi.

Gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 72.86 oldu.

Böylece dünyada gıda fiyatları düşüş gösterirken, Türkiye'de artış kaydedildi.