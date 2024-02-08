Dünyanın en büyük adliyesi küçük geldi

‘Dünyanın en büyük adalet sarayı’ denilerek 10 yıl önce açılan İstanbul Anadolu Adliyesi’ne ek bina yapılacak. Mevcut binanın fiziki yapısının yetersiz olması nedeniyle açık otopark alanına ek bina inşa edileceği belirtildi.

İsmail ARI

Büyüklüğü ve karmaşıklığı nedeniyle eleştirilen, dünyanın en büyük adliyesi’ denilerek 10 yıl önce açılan İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi “küçük” geldi.

Adalet Bakanlığı, “Mahkemelerde iş yükünün arttığını, ilave mahkemelere ihtiyaç duyulduğunu ancak mevcut binanın fiziki imkanlarının yetersiz olduğunu” belirterek Anadolu Adliyesi’nin açık otopark alanına ek hizmet binası yapmaya karar verdi. Ayrıca yeni binanın adaletin sağlanmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nın inşaatına 2006’da başlandı. Adalet sarayı 126 dönümlük araziye inşa edildi ve 350 milyon liraya mal oldu. Dört yıl gecikmeli olarak inşaatı tamamlanan adliye, 5 Şubat 2013’te geçici kabulü yapılarak hizmet vermeye başladı.

Dev binaya Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Kartal, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ve Adalar adliyeleri taşındı. Binlerce kişinin çalıştığı ve her gün on binlerce yurttaşın gittiği bina skandallarla gündem oldu.

DEV BİNA DÖKÜLÜYOR

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Anadolu Adliyesi’ndeki eksikliklerin tamamlanması için 2013 ile 2022 yıllarını kapsayan 9 yıllık dönemde 27 ayrı ihale yapıldı. Bu ihalelerle de yaklaşık 32 milyon TL harcandı. İhalelerin söndürme sistemleri, izolasyon, havalandırma sistemleri, zeminlerin onarımı, tavan güçlendirmesi ile ısıtma ve soğutma sistemleri gibi işlerin yapımı için düzenlendiği açıklandı.

AKP'LİNİN KARDEŞİ YAPTI

Türkiye'nin en büyük kamu binasının inşaat ihalesi de çok konuşuldu. Saray'ın yapımını, 2006'da CHP'den vekil seçildikten sonra AKP'ye geçen ve adı Enerji Bakanlığı'ndaki ihale yolsuzluğuna karıştıktan sonra istifa eden Cemal Kaya'nın kardeşi Hâkim Kaya ve Şira Elektrik sahiplerinden Şakir Bakır almıştı.