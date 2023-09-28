Dünyanın en büyük saat kulesine yıldırım isabet etti

Mekke'de bulunan 600 metre uzunluğundaki dünyanın en büyük saat kulesine yıldırım isabet etti.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde dün gece gök gürültüsü eşliğinde yağmur yağdığı sırada 600 metrelik saat kulesine yıldırım çarptı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yıldırımın saat kulesine birçok koldan isabet ettiği görünüyor.

İçinde alışveriş merkezlerini de barındıran ve inşaatı 2010 yılında tamamlanan "Burc es-Saah" adıyla bilinen gökdelen, 600 metre yüksekliğiyle dünyanın en büyük saat kulesi olma unvanını taşıyor.