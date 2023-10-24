Dünyanın en büyük varlık fonu 33,8 milyar dolar zarar açıkladı

Dünyanın en büyük ulusal varlık fonu konumundaki Norveç Varlık Fonu, üçüncü çeyrekte 33,8 milyar dolar zarar açıkladı.

Dünyanın en büyük ulusal varlık fonu konumundaki Norveç Varlık Fonu, tüm varlık sınıflarının değer kaybetmesi nedeniyle üçüncü çeyrekte 374 milyar Norveç kronu (33,8 milyar dolar) zarar açıkladı.

1,4 trilyon dolarlık varlık yöneten fonun yatırım getirisi, üçüncü çeyrekte eksi yüzde 2,1 oldu. Fonun getirisi ekside olsa da, karşılaştırma için kullandığı gösterge endeksin 0,17 puan üzerinde yer aldı.

NEDEN ZARAR ETTİ?



Varlık Fonu, borsada işlem görmeyen gayrimenkul varlıklarında yüzde 3,3 değer kaybederken, borsada işlem görmeyen yenilenebilir enerji altyapısındaki kayıp yüzde 2,4 oldu.

Fon Yöneticisi Trond Grande yaptığı değerlendirmede, “Borsa önceki iki çeyreğe kıyasla daha zayıf bir çeyrek geçirdi. Özellikle teknoloji, sanayi ve tüketiciye yönelik sektörler getiriye olumsuz katkıda bulundu” dedİ.

VARLIK FONU NEREYE YATIRIM YAPIYOR?



Norveç Varlık Fonu, Norveç’in petrol ve gaz gelirlerini yurtdışında değerlendirmek üzere 1990’larda kurulmuştu. Fon, küresel hisse senetlerinin yaklaşık yüzde 1,5’ine sahip ve büyük ölçüde parlamento tarafından belirlenen çerçeveye dayanan bir gösterge endeksini takip ediyor.

Eylül sonu itibariyle fonun yüzde 70,6’sı hisse senetlerinde, yüzde 27,1’i tahvillerde, yüzde2,2’si gayrimenkullerde ve yüzde 0,1’i yenilenebilir enerji altyapısında bulunuyordu.