Dünyanın en çok kazanan “çalışanı”: Maaşı yüzde 17 arttı

Morgan Stanley, İcra Kurulu Başkanı James Gorman'ın CEO olarak görev yaptığı son yıldaki maaşının yüzde 17 artarak yıllık 37 milyon dolara yükseldiğini duyurdu.

Morgan Stanley, İcra Kurulu Başkanı James Gorman'ın CEO olarak görev yaptığı son yıldaki maaşının 2022'deki 31,5 milyon dolardan 2023 için yüzde 17 artarak 37 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Reuters’teki habere göre bu, bu yıl şu ana kadar bir ABD banka şefine verilen en yüksek maaş. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’ın 2023 yılı için 36 milyon dolar aldığı biliniyordu.

Gorman, 1 Ocak'ta yönetim kurulu başkanı oldu ve görevi yeni CEO'ya Ted Pick'ye devretti. Gorman'ın performans priminin dörtte üçü özsermaye olarak ödeniyor ve üç yıl süreyle erteleniyor.

Ücret komitesi açıklamasında, 2023'teki yüzde 14'lük toplam hissedar getirisine ve Gorman'ın CEO olmasından bu yana şirketin değerlemesine de değindi. Gorman’ın görev süresi boyunca Morgan Stanley hisseleri üç kattan fazla arttı ve piyasa değeri 40 milyar dolardan 153 milyar dolara çıktı.

Morgan Stanley’in açıklamasında, “CEO olarak 14 yıllık görev süresi boyunca ve 2023 boyunca Gorman, firmayı uzun vadeli büyüme için daha güçlü ve daha dengeli bir kuruma dönüştürdü. Sonuç olarak, firmanın iş modeli 2023 yılında zorlu bir pazar ve makro ortamda amaçlandığı gibi performans gösterdi” ifadeleri yer aldı.