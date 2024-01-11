Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

Her yıl yayınlanan Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2024 için dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu ve ilk kez 6 ülke zirveyi paylaştı. Türkiye ise 52. sıradan listede kendine yer buldu.

Henley Pasaport Endeksi, 2024 yılına ilişkin "Dünyanın en güçlü pasaportlarını" listeledi.

İlk kez 6 ülke zirveyi paylaşırken, Türkiye listenin 52. sırasında yer aldı.

Her yıl yayımlanan Henley Pasaport Endeksi, ülkelerin seyahat belgelerini vizesiz ya da havalimanı vizesiyle kaç noktaya erişim sağladıklarına göre puanlıyor.

Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya önceki yıllarda birinci olan Singapur ile ilk sırayı paylaşıyor.

2023 yılında üçüncü sıraya gerileyen Japonya da yeniden zirveye yükseldi.

En üst sırada yer alan ülke halkları, dünya çapında 227 noktadan 194 ülkeye vize olmadan girebiliyor.

Güney Kore 193 noktaya vizesiz seyahatle ikinci sırada Finlandiya ve İsveç'e katıldı.

4 Avrupa ülkesi 192 noktayla üçüncü sırada yer aldı: Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda.

Birleşik Krallık (BK) bu yıl iki basamak yükselerek Belçika, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'le birlikte 4. sıraya yerleşti.

Yunanistan, Malta ve İsviçre ise beşinci sırada yer aldı.

Çekya ve Polonya altıncı sırada Avustralya ve Yeni Zelanda'ya katılırken; Macaristan yedinci sırada Kanada ve ABD ile beraber; Estonya ve Litvanya sekizinci; Letonya, Slovakya ve Slovenya dokuzuncu; ve İzlanda 10. sırada yer alıyor.

İlk 20'ye giren diğer Avrupa ülkeleri arasında Kıbrıs ve Lichtenstein (12.) Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya (13.), Monako (14.) ve Andorra (19.) var.

Listenin devamında 32. sırada yer alan Ukrayna'yı 37. sırada Sırbistan, 45. sırada Kuzey Makedonya, 46. sırada Karadağ ve 48. sırada Arnavutluk'un da aralarında bulunduğu bir dizi Balkan ülkesi takip ediyor.

TÜRKİYE 52. SIRADA

Moldova 49. sırada yer alırken, Bosna Hersek ve Gürcistan 50. sırada, Türkiye 52. sırada, Belarus 64. sırada, Kosova 68. sırada, Azerbaycan 70. sırada ve Ermenistan 74. sırada yer aldı.

2024'ün en güçlü 10 pasaportu

1. Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur, İspanya (194)

2. Finlandiya, Güney Kore, İsveç (193)

3. Avusturya, Danimarka, İrlanda, Hollanda (192)

4. Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, BK (191)

5. Yunanistan, Malta, İsviçre (190)

6. Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Polonya (189)

7. Kanada, Macaristan, ABD (188)

8. Estonya, Litvanya (187)

9. Letonya, Slovakya, Slovenya (186)

10. İzlanda (185)

2024'ün en güçsüz 10 pasaportu

1. Afganistan (28)

2. Suriye (29)

3. Irak (31)

4. Pakistan (34)

5. Yemen (35)

6. Somali (36)

7. Libya, Nepal, Filistin Toprakları (40)

8. Bangladeş, Kuzey Kore (42)

9. Eritre, Sri Lanka (43)

10. İran, Lübnan, Nijerya, Sudan (45)