Dünyanın en güçlü pasaportu listesinde zirve değişti, Türkiye yerinde saydı

Dünyanın en güçlü pasaportu listesinde zirve Singapur’dan İspanya’ya geçti. Türkiye’nin sıralamasıysa değişmedi.

Dünyada vize bilgileriyle ilgili haberler veren “VisaGuide World” adlı internet sitesinde çıkan yeni bir endekse göre, İspanya artık dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülkeler arasında Singapur'un önüne geçerek ilk sıraya yerleşti.

Euronews'in haberine göre, 200 ülkenin yer aldığı listede Türkiye daha önce olduğu gibi yine 94. sırada yer aldı.

Ekim ayında yayınlanan Henley Pasaport Endeksi ise Singapur’u ilk sırada göstermişti.

VisaGuide World'ün sıralamasına göre Asya’nın önde gelen zengin ülkelerinden Japonya pasaportu en güçlü ülkeler arasında 15. sırada yer alırken, ilk 20'ye giren Avrupa dışındaki tek ülke oldu.

Son endekse göre Almanya 3. yer aldı. Almanya’yı, İtalya, Fransa, Hollanda, Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, Çekya, Portekiz, Macaristan, Lüksemburg izledi. Avusturya 16. sırada yer alırken, İsviçre, Belçika, İrlanda ve Polonya ilk 20 içinde yer buldu.

ZİRVE NASIL BELİRLENİYOR?

Hem üç ayda bir güncellenen “Henley Pasaport Endeksi” hem de “VisaGuide World Pasaport Endeksi”, pasaport sahiplerinin vizesiz erişebilecekleri destinasyonların sayısını mercek altına alıyor.

VisaGuide World ise diğer faktörleri de dikkate alarak her seyahat destinasyonu için bir "destinasyon önem puanı" oluşturuyor. Ülkenin GSYİH'sı, küresel gücü ve turizm gelişimine önemli kriter olarak değerlendiriliyor