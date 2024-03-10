Dünyanın en iyi yemekleri açıklandı: Türkiye de listede

Yöresel tarifleri gündeme getirmesi ve dünyaya tanıtmasıyla bilinen Taste Atlas internet sitesi dünyanın en iyi yemeklerini listeledi. Listede Türkiye'den de çeşitli lezzetler yer alıyor.

Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi yemeklerini sıraladı.

Listede 10'uncu sırada mantı, 23'üncü sırada tombik döner yer aldı. 39'uncu sırada da dondurma kendine yer buldu.

Listede 27'nci sırada ise mercimek çorbası yer aldı. 70'inci sıraya hünkar beğendi, 99'uncu sıraya da beyaz lahana sarması geldi.

İşte dünyanın en iyi 10 lezzeti...

1. Napoli pizzası (İtalya)

Napoli pizzası yalnızca birkaç basit malzemeyle ve yalnızca iki çeşitle hazırlanır: Sarımsak ve kekikle tatlandırılmış domates bazlı sosla kaplanan temel Napoliten pizzası, marinara ve üstüne margherita. Renklerinin İtalyan bayrağını temsil ettiği söylenen domates, mozzarella ve taze fesleğen yapraklarından oluşan lezzetli bir kombinasyon.

2. Picanha (Brezilya)

Picanha, Brezilya'da özellikle popüler olan ve oldukça değerli olan taze kesilmiş bir sığır etidir.

3. Guotie (Çin)

Guotie olarak bilinen Çin jiaozi böreğinin tavada kızartılmış çeşidi, tipik olarak kıyılmış domuz eti, Çin lahanası, yeşil soğan, zencefil, pirinç şarabı ve susam tohumu yağı ile doldurulmuş bir Kuzey Çin böreğidir.

Özel bir hazırlama yöntemiyle çıtır ve yumuşak dokular elde edilir; böreğin alt kısmı kızarırken tavaya az miktarda sıvı eklenir ve tavanın üzeri kapatılır, böylece böreğin geri kalanının ve dolgunun buharlaşması sağlanır.

4. Şaşlık (Rusya)

Şaşlık, bölgesel ve dini tercihlere bağlı olarak kuzu, dana eti veya domuz eti gibi marine edilmiş, şişlenmiş ve ızgarada pişirilmiş et parçalarından oluşan geleneksel Orta ve Batı Asya barbeküsünün adıdır.

Kuzu, sığır eti veya domuz eti genellikle dolmalık biber, soğan, mantar veya domates gibi sebze parçalarıyla birleştirilir.

5. Roti canai (Malezya)

Roti canai, Hint kökenli un, su, yumurta ve yağdan yapılan, ancak esas olarak Malezya ve Endonezya, Brunei ve Tayland gibi çevre ülkelerle ilişkilendirilen geleneksel bir tavada kızartılmış gözlemedir. Roti canai hamuru tekrar tekrar katlanır, böylece nihai ürün katmanlı bir dokuya, yumuşak bir iç kısma ve çıtır bir dış katmana sahip olur.

6. Butter Garlic Naan (Hindistan)

Tereyağlı sarımsaklı naan, geleneksel bir Hint gözlemesidir ve naan'ın en popüler versiyonlarından biridir. Un, maya, tuz, şeker ve yoğurttan yapılır.

7. Pan de bono (Kolombiya)

Manyok nişastası, peynir, yumurta ve ülkenin bazı bölgelerinde guava ezmesinden yapılan bir tür Kolombiya ekmeğidir.

8. Tonkotsu ramen (Japonya)

Tonkotsu, yağlı domuz suyu, taze erişte, yumurta ve domuz karnından oluşan bir ramen tarzıdır. Japonya'nın Kyushu adasındaki Fukuoka Eyaleti, Fukuoka'da ortaya çıkmıştır.

9. Carnitas (Meksika)

"Küçük etler" anlamına gelen Carnitas, Michoacán eyaletinde ortaya çıkan, Meksika mutfağının bir yemeğidir.

Carnitas, domuz etinin yağda veya tercihen domuz yağı içinde yumuşayana kadar buğulama veya kaynatılmasıyla yapılır. İşlem üç ila dört saat sürer ve sonuç çok yumuşak ve sulu ettir; daha sonra tipik olarak doğranmış kişniş yaprakları (kişniş), doğranmış soğan, salsa, guacamole, tortilla ve yeniden kurutulmuş fasulyeler (frijoles refritos) ile servis edilir.

10. Mantı (Türkiye)

Mantı, baharatlı kıyma ve soğanla doldurulur. Üzerine çoğunlukla yoğurt ve sarımsaktan oluşan bir sos eklenir.

İsmini mantı anlamına gelen mantu kelimesinden alan yemeğin kökeni, 13. yüzyılda göçebe Türk kavimleri tarafından Orta Asya'dan Türkiye'ye getirilmiş.

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