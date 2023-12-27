Dünyanın en pahalı şehirleri: İşte hayatın en pahalı olduğu şehirler

Dünyanın en pahalı şehirleri Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından yapılan araştırmaya göre belli oldu. Dünyanın en pahalı şehirleri listesinde zirveyi ise Amerika ve Avrupa kıtasından bir şehir yerine Asya kıtasından bir şehir aldı. Peki, Dünyanın en pahalı şehirleri hangisi? İşte hayatın en pahalı olduğu şehirler

Dünyanın en pahalı şehirleri | Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından her yıl yayınlanan Dünyanın en pahalı şehirleri listesi duyuruldu. Dünya Yaşam Maliyeti Endeksi'ne göre hazırlanan hayatın en pahalı olduğu şehirler arasında yıllardır zirvede olan New York şehri birinci sıradaki yerini kaybetti. Peki, Dünyanın en pahalı şehirleri hangisi? İşte hayatın en pahalı olduğu şehirler

Dünyanın en pahalı şehirleri

Economist Intelligence Unit (EIU) her yıl yayınladığı Dünya Yaşam Maliyeti Endeksi 2023 raporunu paylaştı. Rapora göre bu yıl ortalama yaşam maliyeti tüm dünyada yüzde 7,4 oranında arttı. Geçtiğimiz yıl dünyanın en pahalı şehirleri listesinde zirvede yer alan New York ise bu yıl üçüncü sıraya geriledi. Dünyanın en pahalı şehirleri listesinde yer alan kentler ABD, Danimarka, İsrail, Fransa, Çin ve İsviçre'de yer alıyor.

Hayatın en pahalı olduğu şehirler

Hayatın en pahalı şehirler listesi şu şekilde

10- SAN FRANCİSCO, ABD

9- TEL AVİV, İSRAİL

8- KOPENHAG, DANİMARKA

7- PARİS, FRANSA

6- LOS ANGELES, ABD

5- HONG KONG, ÇİN

4- CENEVRE, İSVİÇRE

3- NEW YORK, ABD

2- ZÜRİH, İSVİÇRE

1- SİNGAPUR

Dünyanın en pahalı şehirleri listesi bir önceki yıl şu şekildeydi: (1) New York, ABD; (2) Singapur; (3) Tel Aviv, İsrail; (4) Hong Kong, Çin; (5) Los Angeles, ABD; (6) Zürih, İsviçre; (7) Cenevre, İsviçre; (8) San Francisco, ABD; (9) Paris, Fransa; (10) Kopenhag, Danimarka.