Dünyanın en pahalı semtleri: Türkiye'den bir yer de listede

Time Out Dergisi, "Dünyanın en havalı semtleri" listesini açıkladı. 40 farklı yerin dahil olduğu listede İstanbul'un Bebek semti 32. sırada yer aldı.

İngiliz seyahat dergisi Time Out, "Dünyanın en havalı semtleri" listesini açıkladı. 2023 yılına damga vuran bu liste, aynı zamanda insanların hem gezmeyi hem de yaşamayı en sevdiği mahalleler olarak biliniyor.

40 farklı semtin dahil olduğu bu listeye Türkiye'den bir semt de dahil edildi.

İstanbul'un Bebek semti listede 32. sırada yer aldı.

Time Out dergisinin en pahalı semtler listesi:

10. TOKYO / TOMİGAYA

Japonya'nın en ünlü semtlerinden biri olan Tomigaya, listenin 10. sırasında yer alıyor. Özellikle "jet sosyetenin" gözdesi olan bu semt, aynı zamanda dünyanın da favorileri arasında bulunuyor.

9. AMSTERDAM / WEST

Listenin 9. sırasında bulunan Amsterdam, özellikle West semtiyle öne çıkıyor. Bu ilçe 2010 yılında dört eski ilçenin (Oud West, Westerpark, De Baarsjes ve Bos en Lommer) birleşmesiyle kuruldu.

8. MİLAN / ISOLA

Listenin 8. sırasında bulunan bu İtalyan semti, kendine özgü tarihi dokusu ve modern dokunuşlarıyla dünyanın da gözdelerinden. Isola, grafitilerle kaplı özgün bir yerleşim bölgesi olmasının yanı sıra, dar sokakları moda ürünleri satan butikleri, organik gıda dükkanları ve ikinci el mağazalarıyla oldukça dikkay çeker. Üstelik az bulunacak atmosferiyle aile işletmesi trattoria'lar ile yemyeşil avlulardaki şık kafeleri bir arada bulabilirsiniz. Rönesans Dönemi'nden kalma Santa Maria alla Fontana Kilisesi, fresklerle kaplı kemerleriyle ünlüdür.

7. NEW JERSEY / MİD-CİTY

Listenin 7. sırasındaki bu semt, aynı zamanda New Orleans'ın da kalbini oluşturuyor. Mid-City, adından da anlaşılacağı gibi, New Orleans'ın ortasında, bir zamanlar Mississippi Nehri'nin doğal setinin arka yamacında, nehrin taşkın yatağının giderek azalan bir bölümünde yer alıyor. Zamanla bu tarihi semt, kendine özgü yapısıyla eşsiz bir semte dönüşmüş ve şu anda dünyanın da en sevilen semtlerinden birini oluşturuyor.

6. MELBOURNE / BRUNSWICK EAST

Brunswick East, Melbourne'da bulunan bir banliyo ve listenin 6. sırasında yer alıyor. Bu bölge, Melbourne'un kuzeydoğusunda yer alır. Genellikle canlı bir kültürel atmosfere sahiptir ve çeşitli kafe, restoran ve mağazalara ev sahipliği yapar. Ayrıca, birçok park ve yeşil alana da ev sahipliği yapan bu semt, dünyanın en sevilen mahallelerinden biri.

5. HONG KONG / SHEUNG WAN

Dünyanın en sevilen mahallelerinden biri olarak Sheung Wan, listenin 5. sırasında yer alıyor. Bu semt, Hong Kong'un merkezi bölgelerinden biri ve geleneksel Çin mahalleleri, modern galeriler, kafeler ve antik mağazalar gibi çeşitli mekanlarıyla biliniyor. Ayrıca, Sheung Wan'da birçok tapınak, kültürel miras ve tarihi binalar da bulunuyor. Bu bölge, yerel pazarları, sanat galerilerini ve geleneksel Çin tıbbı mağazalarını keşfetmek isteyen ziyaretçiler için popüler bir yer.

4. KOPENHAG / HAVNEN

Kuzey şehirleri arasında öne çıkan bu Kopenhag semti, listenin 4. sırasında yer alıyor. Özellikle mimarisiyle dikkat çeken bu semt, dünyanın da en sevilen yerlerinden birine dönüşmüş durumda.

3. MADRİD / CARABANCHEL

Listenin 3. sırasında yer alan bu semt, kendine özgü dokusuyla dünyanın önde gelen mahallelerinden biri. Carabanchel, çoğunlukla Kuzey Afrika'dan, bazıları Güney Amerika ve Doğu Avrupa'dan ve aynı zamanda yerli İspanyollardan oluşan büyük bir göçmen nüfusuyla, ülkenin en çeşitli mahalleleri arasında yer alıyor.

2. DUBLIN / SMITHFIELD

Smithfield Pazarı, eski Oxmantown Green'in bulunduğu yere yakın bir pazar yeri olarak 17. yüzyılın ortalarında mevcut haliyle kurulmuştu. Günümüzde hala tarihi dokusunu koruyan semt, hem Dublin'in hem de dünyanın en sevilen semtlerinden biri olarak 2. sırada listede kendine yer buluyor.

1. MEDELLİN / LAURELES

Listenin ilk sırasında şaşırtan bir sonuçla Kolombiya'nın Medellin şehrinden Laureles semti bulunuyor. İlginç gelse de, aslında bu semt, yemyeşil ağaçlarla çevrili, Kolombiya'nın kendine özgü dokusunu keşfedebileceğiniz semtlerin başında geliyor.