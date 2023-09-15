Dünyanın en sürreal ülkesi Meksika’nın kitabı

Kültür Sanat Servis

Yazar ve Seyyah Fazlı Bulut, bu kez rotasını büyülü ülke olan Meksika'ya çeviriyor. "Meksika: Büyülü Ülke" adını verdiği kitabında okurları Meksika ve kültürüne doğru heyecanlı, öğretici bir yolculuğa çıkartıyor. Fransız yazar, şair, devrimci ve sürrealizm akımının önemli isimlerinden biri olan André Breton 1938'de geldiği Meksika’yı “Dünyanın en sürreal ülkesi” diye tanımlarken Salvador Dali, bu ülke için, “Meksika’ya bir daha gitmemin imkânı yok. Benim resimlerimden daha sürreal olan bir ülkeye tahammül edemem” diyor.

Pablo Neruda ise Meksika’yı şu şekilde anlatıyor: “Çiçek veren kaktüsleri ve yılanlarıyla Meksika. Çiçek açan, dikenli Meksika. Kupkuru ve fırtınalarla dolu, renkleri, toprakları ve bitkileri olağanüstü Meksika, beni bütün büyüsüyle, ışığıyla sarıverdi…

Meksika bir kırmızı ve firuze renkli pelerinler ülkesi. Meksika, çanak ve çömlekler, üzerinde arıların gezdiği meyveler ülkesi.” Edebiyat dünyasının bu sözlerle nitelediği Meksika bu kez Fazlı Bulut'un kaleminden, Doğan Solibri etiketiyle okurlarıyla buluştu. 2018 ve 2020 yıllarında seyahat ettiği Meksika’da toplam 82 gün kalan Fazlı Bulut, ülkenin tarihini, kültürel, insani ve ekolojik zenginliğini "Meksika Büyülü Ülke"de okurla paylaşıyor. Meksika’nın tarihine, kültürüne, mimarisine, resim sanatına, gündelik hayatına, müziğine, danslarına, yemeklerine çok daha geniş ve ayrıntılı bir şekilde yer veren kitap, yazarın çektiği fotoğraflarla süslenmiş masal tadında bir rehber.