Dünyanın en yaşlı erkeği 114 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı erkeği Juan Vicente Perez Mora, 114 yaşında hayatını kaybetti.

Venezuela'da yaşayan dünyanın en yaşlı erkeği Juan Vicente Perez Mora 114 yaşında yaşamını yitirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesadından yaptığı paylaşımda 1909 yılında doğan Perez'in Tachira eyaletinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Juan Vicente Pérez Mora ha trascendido hacia la eternidad a sus 114 años, tachirense del poblado de El Cobre que le regaló a Venezuela el Récord Guinness por ser el hombre más longevo del mundo. Envío mi abrazo y condolencias a sus familiares y a todo el pueblo de El Cobre estado… pic.twitter.com/ieVPosm8dt — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 3, 2024

Mayıs 1909'da dünyaya gelen Perez'in 11 çocuğu, 41 torunu ile 18 torununun çocuğu ve 12 torununun torunu vardı.

Guinness Dünya Rekorları, 2022'de Perez'i dünyanın en yaşlı erkeği ilan etmişti.

Guiness, 2022'de yaptığı açıklamada, Perez'i "Beş yaşındayken babası ve kardeşleriyle tarlada çalışmaya başladı ve şeker kamışı ile kahve hasadına yardım etti" ifadeleriyle tanımlamıştı.

Hayatını çiftçilikte sürdüren Perez şeriflik yapmıştı.