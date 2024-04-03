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Dünyanın en yaşlı erkeği 114 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı erkeği Juan Vicente Perez Mora, 114 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya
  • 03.04.2024 13:37
  • Giriş: 03.04.2024 13:37
  • Güncelleme: 03.04.2024 13:44
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en yaşlı erkeği 114 yaşında hayatını kaybetti

Venezuela'da yaşayan dünyanın en yaşlı erkeği Juan Vicente Perez Mora 114 yaşında yaşamını yitirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesadından yaptığı paylaşımda 1909 yılında doğan Perez'in Tachira eyaletinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Mayıs 1909'da dünyaya gelen Perez'in 11 çocuğu, 41 torunu ile 18 torununun çocuğu ve 12 torununun torunu vardı.

Guinness Dünya Rekorları, 2022'de Perez'i dünyanın en yaşlı erkeği ilan etmişti.

Guiness, 2022'de yaptığı açıklamada, Perez'i "Beş yaşındayken babası ve kardeşleriyle tarlada çalışmaya başladı ve şeker kamışı ile kahve hasadına yardım etti" ifadeleriyle tanımlamıştı.

Hayatını çiftçilikte sürdüren Perez şeriflik yapmıştı.

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