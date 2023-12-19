'Dünyanın En Zengin Kentleri' listesi: İstanbul'da 16 bin 300 'dolar milyoneri' var

Danışmanlık şirketi Henley & Partners, “Dünyanın En Zengin Kentleri 2023” listesini yayınladı. Listenin başında 340 bin dolar milyoneriyle New York yer alırken İstanbul, 16 bin 300 dolar milyoneriyle listenin 51'incisi oldu.

Danışmanlık şirketi Henley & Partners, “Dünyanın En Zengin Kentleri 2023” listesini yayınladı. Buna göre, listenin başını 340 bin dolar milyoneriyle New York çekiyor.

İstanbul’da yaşayan 16 bin 300 dolar milyoneri megakenti listenin 51’incisi yaptı.

Dünya'dan Emre Ergül'ün haberine göre; dolar milyonerlerinin ikinci tercihi Japonya’nın başkenti Tokyo oldu. Üçüncü kent yine ABD’den, San Francisco oldu.

MİLYONER SAYISI ARTTI

Raporun bir diğer dikkat çeken noktası ise dolar milyonerlerinin sayısındaki artış.Buna göre, 2010 ile 2020 yılları arasında dünyadaki dolar milyonerlerinin sayısı yüzde 65 arttı.

Rapor, dolar milyonerlerinin İstanbul’dan da kaçtığını gösteriyor. Listeye göre, 2012 ile 2022 yılları arasında İstanbul’daki dolar milyonerlerinin yüzde 35’i dünyanın başka noktalarına gitti.

EN ÇOK DOLAR MİLYONERLERİNİN YAŞADIĞI 10 KENT

• NEW YORK (ABD)- 340.000



• TOKYO (JAPONYA)- 290.300



• SAN FRANCISCO (ABD)-285.000



• LONDRA (BİRLEŞİK KRALLIK)- 258.000



• SINGAPUR (SINGAPUR)- 240.100



• LOS ANGELES (ABD)- 205.400



• HONG KONG - 129.500



• PEKİN (ÇİN)- 128.200



• ŞANGAY (ÇİN)- 127.200



• SIDNEY (AVUSTRALYA)- 126.90