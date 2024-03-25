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Dünyanın geleceği için 1 saat karanlık

Dünya
  • 25.03.2024 06:00
  • Giriş: 25.03.2024 06:00
  • Güncelleme: 25.03.2024 08:31
Dünyanın geleceği için 1 saat karanlık
Fotoğraf: Depo Photos

Haber Merkezi

"Dünya Saati" etkinliği kapsamında iklim krizine dikkat çekmek için yüzlerce şehirde simge yapıların ışıkları bir saatliğine söndürüldü.

Artan doğa kayıpları ve iklim krizine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe dünyanın dört bir yanından yüzlerce şehir katıldı. Hong Kong'da 4 binden fazla binanın ışıkları söndürüldü. Dubai'de sık sık renkli ışık gösterilerine sahne olan dünyanın en yüksek gökdelen Burj Halife de 60 dakika boyunca karanlıkta kaldı.

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