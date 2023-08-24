Dünyanın ilk yapay zeka güvenliği zirvesi İngiltere'de düzenlenecek

İngiltere, yapay zeka güvenliği alanında dünyada düzenlenecek ilk zirveye, kasımda ev sahipliği yapacak.

Dünyanın ilk yapay zeka güvenliği zirvesi İngiltere'de kasım ayında düzenlenecek.

İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi, 1-2 Kasım tarihlerinde, Nazi Almanyası'nın şifrelerinin çözüldüğü ve bilgisayar biliminin kurulduğu yer kabul edilen Bletchley Park'ta düzenlenecek.

Bu alanda dünyadaki ilk zirve olma özelliği taşıyan etkinlikte, yapay zekanın riskleri, uluslararası alanda koordine eylemler, yapay zeka modelleri, ekonomik büyümeye etki, bilimsel ilerlemeyi teşvik ve yapay zekanın kamu yararına kullanımı gibi konular ele alınacak.

Dışişleri Bakanı James Cleverly yapay zeka kaynaklı sorunlardan tüm ülkelerin etkileneceği gibi hiçbir ülkenin bu sorunları tek başına çözemeyeceğine dikkati çekti.