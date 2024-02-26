Dünyanın rengi değişiyor

Haber Merkezi

NASA, iklim değişikliğinin kademeli ısınma etkisi nedeniyle gezegendeki okyanusların yarısından fazlasının son 20 yılda maviden yeşile döndüğünü belirledi. Konuya ilişkin araştırma yapan Ulusal Oşinografi Merkezi'nden bilim insanları, renk değişiminin iklim değişikliği nedeniyle ekosistemin bozulmasının bir işareti olduğunu söyledi. Southampton'daki Ulusal Oşinografi Merkezi'nden bir bilim insanı ve kitabın yazarı BB Cael, "Bunu önemsememizin nedeni, rengi önemsediğimiz için değil, rengin ekosistemin durumundaki değişikliklerin bir yansıması olmasıdır. Tropik veya subtropik okyanusların neredeyse tamamında önemli ölçüde ortaya çıkan renk değişimleri var" dedi.

Cael, şöyle devam etti: "Bunlar ekosistemi yok eden çok büyük değişiklikler değil, incelikli olabilir. Fakat bu bize, insan faaliyetinin muhtemelen küresel biyosferin büyük bölümlerini anlayamadığımız bir şekilde etkilediğine dair ek bir kanıt sağlıyor. Ekolojik olarak değişikliklerin gerçekte ne olduğuna dair daha anlamlı çıkarımlar yapmak kesinlikle bir sonraki büyük adımdır.”