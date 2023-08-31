'Dur' ihtarına uymayan düğün arabasının sürücüsü, aracı bırakıp kaçtı

Sinop’ta polisin 'dur' ihtarına uymayan 'düğün arabası' olarak süslenmiş bir otomobil terk edilmiş vaziyette bulundu.

Sinop’ta polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil terk edilmiş vaziyette bulundu.



Olay, akşam saatlerinde Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda meydana geldi. Çevreyi rahatsız ettiği ve tehlikeli bir şekilde otomobil sürdüğü ihbarı gelen bir otomobil polis tarafından tespit edildi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan 55 AJM 843 plakalı otomobil kontrol noktasından hızla uzaklaşmaya başladı. Kaçan otomobil kontrol noktasından 300 metre uzaklıktaki Gazi Caddesi Yalı Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ruhsat sahibine 6 bin 686 TL idari para cezası uyguladı.

Otomobil güvenlik nedeniyle olay yerine gelen çekici tarafından alınarak otoparka çekildi.