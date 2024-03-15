"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında soruşturma başlatıldı

Manisa'da dün akşam saatlerinde trafik ve asayiş uygulamasında, ekiplerin "dur" ihtarına durmayan sürücüyü darbeden polis hakkında "zor kullanma sınırlarını aşmak" gerekçesiyle idari ve adli soruşturma başlatıldı. Polisten kaçmaya çalışan 17 yaşındaki sürücü E.E'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Reşabey Mahallesi'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı karma ekipler tarafından gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamasında, ekiplerin "dur" ihtarına uymayan bir sürücünün geri geri kaçmaya çalışırken başka araca çarparak durduğu kaydedildi.

"ZOR KULLANMA SINIRLARI AŞILDI"

Açıklamada, kaçmaya çalışan otomobil sürücüsünün görevli trafik polisi tarafından "zor kullanma sınırları aşılarak" etkisiz hale getirildiği ve araçtan indirildiği belirtilerek, "Trafik polisi hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

Öte yandan polisten kaçmaya çalışan 17 yaşındaki sürücü E.E'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.