Durmuş Yılmaz İYİ Parti’den istifa etti!

27'nci dönemde İYİ Parti'den milletvekili seçilen, son seçimde ise listelerde yer almayan eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Eski İYİ Parti milletvekili Durmuş Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz paylaşımında, partiden istifa ettiğini gösteren ekran görüntüsüne yer verdi.

2006-2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Yılmaz, İYİ Parti'den 2018 seçimlerinde milletvekili seçilmişti.

2018'de Ankara’dan vekil seçilen Yılmaz, Deniz Baykal'ın en yaşlı üye olmasına rağmen sağlık sorunları gerekçesiyle özür beyan etmesi üzerine ikinci en yaşlı üye olarak Meclis'in geçici başkanı olmuştu.

Ancak son genel seçimde İYİ Parti, Yılmaz'a milletvekili listesinde yer vermedi.

İyi Parti üyeliğimi sonlandırdım.

Bilgilerinize pic.twitter.com/loHXUbHnks — Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) November 10, 2023

Milli Görüş geleneğinden gelen Yılmaz, MHP'in teklifini kabul ederek, 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde Meclis’e girmişti.

Yılmaz, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde tekrar MHP Uşak 1. sıra milletvekili adayı olduysa da seçilme başarısı gösteremedi.

AKŞENER’İN TUTUMUNU ELEŞTİRMİŞTİ



Geçen Haziran ayında İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı’nda tek aday olarak yeniden Genel Başkan seçilen Meral Akşener, parti içindeki eleştirel tutumlara yönelik sert bir konuşma yapmıştı.

“Rotamız net, pusulamız millet” sloganı ile yapılan kurultayı “hesaplaşma zemini” olarak nitelendiren Akşener, “Herkes haddini bilecek. Parti içinde şımarıklığı bitireceğim” gibi sözler sarf etmişti.

Yılmaz ise Akşener’in bu sözleri üzerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Oysa bizim ihtiyacımız bir zeytin dalıydı ve kaybedecek tek kişimiz yoktu” demişti.