Duruşmada rüşvet almakla itham edilen hakim, görüntülere erişim engeli talep etmiş

Sarallar suç örgütünün önde gelen isimlerinden Barış Saral’ın, duruşmada rüşvet almakla suçladığı hakimin görüntülerin erişime engellenmesini talep ettiği öğrenildi.

İsmail ARI

Sarallar suç örgütü üyesi Barış Saral'ın duruşma sırasında rüşvet almakla suçlamadığı hakim, görüntülerin erişime engellenmesi yönünde talepte bulundu.

Yargıdaki rüşvet tartışmalarına yeni bir halka daha eklendi.

Sarallar suç örgütünün önde gelen isimlerinden Barış Saral’ın, duruşmada mahkeme başkanını rüşvetle suçladığı görüntüler internette yayınlanmıştı.

Kimin çektiği ve yayınladığı bilinmeyen görüntüler gündem olmuştu. Videoda Barış Saral’ın, mahkeme başkanına, “Burada rüşvet var. Ben heyeti ve başkanı tenzih ediyorum, siz rüşvetçisiniz. Bana dava açın ki hepsini ispatlayayım” demişti.

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkeme Başkanının 5 Aralık 2023 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu ile “Video kaydının erişime engellenmesini ve yayından kaldırılmasını” talep ettiği ortaya çıktı.