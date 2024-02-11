Düşük zamma ve yetersiz ücrete ret

EMEK SERVİSİ

Düşük zam ve ödenmeyen ücretler fabrikalarda çarkları durduruyor. İzmir’den Antep’e kadar birçok işyerinde işçiler ayaklandı.

İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesindeki MİCHA işçileri ücretlerinin eksik yatırıldığını görünce yeniden iş bırakma eylemine başladı.

Türk Metal Sendikası’nın örgütlü olduğu 300 civarı işçinin çalıştığı MİCHA'da işçiler, MESS sözleşmesinin ardından yüzde 102 zam beklerken maaşları yattığında patronun yüzde 48 zam yaptığını öğrendi. Dün ise ücretlerinin eksik yatırıldığını gören işçiler yeniden iş bırakma eylemine başladı. Antep’te şubat ayında fabrikalarda asgari ücretin üzerinde maaş alan işçilerin ücretlerine yapılacak zam oranları belli oluyor. İşçilerin düşük zam oranlarına karşı iş bırakma eylemleri devam ediyor. Burteks, ABY Plastik, Bulut Tekstil ve Zafer Tekstil’de çalışan işçiler düşük zammına karşı üretimi durdurdu.

İFADEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Öte yandan yine Antep'teki Milat Halı fabrikasında patronun sefalet zammı dayatmasına karşı iş bırakan işçilerden 8'i ifadeye çağırıldı. Milat Halı fabrikasında patronun yüzde 52 oranındaki sefalet zammı dayatmasını kabul etmeyen ve iş bırakan işçiler direnişlerinin üçüncü gününde kısmi kazanımlarla tekrar işbaşı yapmıştı. BİRTEK-SEN’in açıklamasına göre, patronun şikayeti üzerine işçiler karakola ifadeye götürüldü. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Milat Halı patronunu uyarıyoruz! Sakın işçilerin onuruyla oynamayın! Milat Halı işçileri zam talebi için başlattıkları ve üç gün süren eylemin ardından anlaşıp iş başı yapmışlardı. Ancak Milat Halı patronu tek derdi ekmeğini biraz olsun büyütmek olan işçileri cezalandırmak için şikayetçi olup karakolda ifadelerini aldırıyor.” İstanbul Tuzla Serbest Bölge’de bulunan Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube’nin örgütlü olduğu HT Solar fabrikasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde patronun düşük zam dayatmasına tepki büyük. İşçiler, patronun düşük zam dayatmasına karşı üretimi durduruyor. İşçilerin yüzde 120 zam talebine karşılık daha önce yüzde 45 dayatan patron son görüşmelerde teklifini yüzde 80’e çıkardı. Yapılan son toplantıda da anlaşmanın sağlanamaması üzerine işçiler önce fabrika içinde alkışlı protestolara başladı. İşçiler daha sonra belirli aralıklarla üretimi durdurdu.