Duty Free Shop sigara fiyatları 2024: Free Shop sigara fiyatları

Havalimanlarının dış hatlar terminallerinde bulunan Duty Free Shop fiyatları vergiden muaf satış yapmaları sebebiyle araştırma konusu. Pek çok yurttaş Duty Free Shop sigara fiyatları 2024 aramasını yaparken Free Shop sigara fiyatları ne kadar sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte Free Shop sigara fiyatları!

Duty Free Shop sigara fiyatları 2024 | Ülke giriş çıkış noktalarında ve genellikle dış hatlar terminaline sahip havalimanlarında bulunan Duty Free Shop isimli mağazalar vergiden muaf bir şekilde alkol, sigara, parfüm, çikolata vb. ürünlerin satışlarını gerçekleştirmesi sebebiyle fiyatları açısından pek çok yurttaşın araştırma konusu oldu. Free Shop sigara fiyatları ülkemizdeki mağaza satış etiketlerine kıyasla daha uygun bir şekilde alınılabiliyor. İşte Duty Free Shop sigara fiyatları 2024!

Duty Free Shop Sigara Fiyatları 2024

Duty Free Shop mağazalarında yapacağınız alışverişler için fiyat etiketlerinde Türk Lirası yerine Euro para birimini göreceksiniz. Duty Free Shop fiyatları listemiz bilgilendirme amaçlıdır, her bir mağaza kendi içinde çeşitli indirimler ya da fiyat artışlarına gidebilirler. İşte Duty Free Shop sigara fiyatları:

Free Shop Sigara Fiyatları

Duty Free Shop mağazalarında satılan 2024 sigara fiyatları şu şekilde:

Camel 1 karton 19,00 Euro

Camel 2 karton 36,00 Euro

Camel 3 karton 40,50 Euro

Camel Blue 1 karton 19,00 Euro

Camel Blue 2 karton 36,00 Euro

Camel Blue 3 karton 40,50 Euro

Winston 3 karton 52.00 Euro

Winston Deep Blue & Dark Blue 2 karton 50.00 Euro

Marlboro Gold 2 karton 62,00 Euro

Marlboro Gold 3 karton 88,00 Euro

Marlboro Kırmızı 3 karton 88 Euro

Marlboro Double Fusion Purp 3 karton 91,00 Euro

Parliament Night Blue 1 karton 34,00 Euro

Parliament Night Blue 3 karton 91,00 Euro

L&M Blue 1 karton 24,00 Euro

L&M Blue 2 karton 46,00 Euro

L&M Blue 3 karton 64,00 Euro

Kent Spark White 2 karton 52 Euro

Kent Convertib 3 karton 60 Euro

Editör notu:

Duty Free Shop fiyatları listemiz bilgilendirme amaçlıdır. Her bir mağaza kendi içinde çeşitli indirimler ya da fiyat artışlarına gidebilir, bu nedenle dönemsel olarak fiyatlarda değişiklikler görülebilir.