Düzce, Bartın, Erzurum ve Ardahan'da 306 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce, Bartın, Erzurum ve Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle toplamda 306 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Ülkenin doğusunda etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 kentte 306 yol ulaşıma kapandı.

Düzce Valili'ğinden yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar nedeniyle Cumayeri'nde 5, Gölyaka'da 6, Kaynaşlı'da 9, Yığılca'da 6 olmak üzere 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sorumluluk sahasında 20 iş makinesi ve 45 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarını açma çalışması sürüyor.

Kentte dün başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

BARTIN'DA 46 KÖY YOLU KAPANDI

Bartın'da gece saatlerinde başlayan kar, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 80, kent merkezinde ise 30 santimetreye ulaşırken, il genelinde 46 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yağış nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte zor anlar yaşarken Karayolları ekipleri Bartın-Amasra, Bartın-Karabük ve Zonguldak kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yapıyor.

Fotoğraf: AA

ERZURUM'DA 222 KIRSAL MAHALLENİN YOU KAPANDI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 222 kırsal mahallenin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapalı yollarda kar temizleme çalışması devam ediyor.

Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.