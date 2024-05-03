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Düzce'de 13 yaşındaki çocuk, yatağında ölü bulundu

Düzce'de, 13 yalındaki Hanife Betül Keçe isimli çocuk, sabah saatlerinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

Güncel
  • 03.05.2024 15:04
  • Giriş: 03.05.2024 15:04
  • Güncelleme: 03.05.2024 15:04
Kaynak: DHA
Düzce'de 13 yaşındaki çocuk, yatağında ölü bulundu
Fotoğraf: DHA

Düzce'de Hanife Betül Keçe isimli çocuk, ailesi ile yaşadığı evde yatağında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Darıcı Mahallesi Bayrak Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

Ailesi, Hanife Betül Keçe’yi sabah saatlerine okula göndermek için uyandırmaya çalıştı. Ancak Keçe uyanmadı.

Aile, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cansız bedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hanife Betül Keçe'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak. 

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