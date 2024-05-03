Düzce'de 13 yaşındaki çocuk, yatağında ölü bulundu
Düzce'de, 13 yalındaki Hanife Betül Keçe isimli çocuk, sabah saatlerinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.
Kaynak: DHA
Düzce'de Hanife Betül Keçe isimli çocuk, ailesi ile yaşadığı evde yatağında ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Darıcı Mahallesi Bayrak Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.
Ailesi, Hanife Betül Keçe’yi sabah saatlerine okula göndermek için uyandırmaya çalıştı. Ancak Keçe uyanmadı.
Aile, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cansız bedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hanife Betül Keçe'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.