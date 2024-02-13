Düzce'de ahırda yangın: 4 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti

Düzce'de bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvandan 4'ü hayatını kaybetti, ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.

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Düzce'de ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti Merkeze Karadeere Hasanağa köyündeki bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede bitişikteki samanlığa sıçradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvandan 4'ü hayatını kaybetti, ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.