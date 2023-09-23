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Düzce'de bir kadın birlikte yaşadığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Düzce'de Özbek uyruklu Berno Adilova, birlikte yaşadığı A.G. tarafından, boğazından bıçaklanarak öldürüldü. A.G., olay sonrası polis merkezine gidip teslim oldu.

Kadın
  • 23.09.2023 09:34
  • Giriş: 23.09.2023 09:34
  • Güncelleme: 23.09.2023 09:46
Kaynak: DHA
Düzce'de bir kadın birlikte yaşadığı erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Fotoğraf: Depophotos

Düzce'de 68 yaşındaki A.G. 'dini nikahla' birlikte yaşadığı Özbek uyruklu Berno Adilova isimli kadını öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Konuralp Orhangazi Mahallesi 502'nci sokakta meydana geldi. A.G., kendisini aldatmakla suçladığı Özbek uyruklu Berno Adilova ile evde tartıştı.

Tartışma sonrası A.G., Adilova'nın boğazını bıçakla keserek öldürdü. Daha sonra evden çıkan A.G., polis merkezine gidip teslim oldu.

Adilova'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

A.G.'nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 

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