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Düzce'de fırında "müstehcen görüntü": 2 gözaltı

Düzce'de dün bir fırında çekilen "müstehcen" görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Görüntülerde yer alan 1 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Güncel
  • 31.01.2024 15:07
  • Giriş: 31.01.2024 15:07
  • Güncelleme: 31.01.2024 15:14
Kaynak: AA
Düzce'de fırında "müstehcen görüntü": 2 gözaltı

Düzce'de bir fırında ekmek tezgahının başında müstehcen görüntülerin çekilmesine ilişkin işletme çalışanı 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün bir fırında, "vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak derecede müstehcen hareketler yapıldığı" görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ekiplere gözaltı talimatı verildiği aktarılan açıklamada, yapılan inceleme sonrası videodaki faillerinden birinin yurt dışında bulunduğu, 2 şüphelinin ise dün akşam saatlerinde gözaltına alındığı kaydedildi.

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