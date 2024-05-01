Düzce'de otel yangını: 10 kişi dumandan etkilendi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir otelin mutfak kısmında yangın çıktı. Oteli saran duman nedeniyle konaklayanların tamamı tahliye edilidi. Dumandan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı.

Saat 07.00 sıralarında Akçakoca ilçesinde Çuhallı Çarşısı mevkinde bulunan Turkuaz Otel’de yangın çıktı. Otelin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, dumanlar binanın tamamını sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yarım saatte söndürdü. Oteli saran duman tahliye edildi. Mutfak kısmında çalışanlar ve otelde konaklayanların da aralarında bulunduğu 10 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenenler sağlık ekipleri tarafından Düzce, Akçakoca ve Ereğli’deki hastanelerde tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otelde konaklayanların tamamı tedbir amaçlı otelden çıkarıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.