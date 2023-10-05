Düzce'de otomobil at sürüsüne daldı: 3 at yaşamını yitirdi

Düzce’de at sürüsüne çarpan otomobil zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Olayda 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, 5 atın 3’ü yaşamını yitirdi 2’si ise yaralandı.

Düzce’de at sürüsüne çarpan otomobil zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Olayda 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, 5 atın 3’ü yaşamını yitirdi 2’si ise yaralandı.

Olay Gölyaka bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce’den Gölyaka istikametine seyir halinde olan D.A. idaresindeki 54 AB 930 plakalı otomobil, aydınlatmanın olmadığı bölgede yolda bulunan at sürüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisi ile aynı güzergahta seyir eden 4 araç daha kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, at sürüsüne çarparak zincirleme kaza meydana gelen bölgede yaptığı incelemede 5 atın 3’ünün öldüğünü 2’sinin ise yaralandığını belirlendi. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol kaza yapan araçların ve ölen atların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Yaralı atlar ise bölgeden kaybolurken, jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.