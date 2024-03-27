Düzce'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 17 yaralı

Düzce'de bir yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 17 yolcu yaralandı.

Düzce'de yolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 17 kişi yaralandı.

Saat13.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce Türsan Tesisleri mevkisinde Ankara yönüne giden Efe Tur firmasına 41 FM 831 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada 2 şoför, 1 muavin ve 14 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.