Düzce'deki antik kentte, Makedonya Kralı Büyük İskender’e ait portre başı bulundu

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı, 'Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gitti. Değişiklikle, kaliteli, güvenli yapılaşmanın sağlanması ve yetkisiz imar planı yapımının önüne geçilmesi amacıyla plan müelliflerine karekodlu 'dijital yeterlilik belgesi' verilecek.

Düzce'de Konuralp Antik Kent kazı alanında 4 yıldır uzman arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Kazı çalışmaları kapsamında antik tiyatronun büyük bölümü gün yüzüne çıkarılırken, üst kısımda yürütülen kazılarda ise Apollon heykelinin başı ve Medusa başı gibi tarihi kalıntıların benzerlerine rastlandı.

BÜYÜK İSKENDER'İN PORTRE BAŞI BULUNDU

Konuralp Antik Tiyatro kazı alanında yapılan kazılarda antik tiyatro alanının üst kısmında toprak içinde bir portre başı olduğunun belirlenmesinin ardından arkeologlar tarafından titiz bir kurtarma kazısı yapıldı. Kazı alanından çıkarılan eserle ilgili tarih uzmanları ile Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan incelemede, portre başının Makedonya Kralı Büyük İskender’e ait olduğu tespit edildi. 23 santimetre büyüklüğündeki eserin milattan sonra 2’nci yüzyılda Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Tarihi eser Konuralp Müzesine gönderildi.