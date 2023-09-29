Düzce için kuvvetli yağış uyarısı

Düzce Valiliği, kuvvetli yağışlara karşı yurttaşları uyardı.

Düzce Valiliği, kuvvetli yağışlara karşı yurttaşları uyardı. Düzce Valiliği, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda “İlimizde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Yağışlar; 30 Eylül 2023 saat 11.00 ile 21.00 saatleri arasında yaşanacak.