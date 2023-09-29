Düzce için kuvvetli yağış uyarısı
Düzce Valiliği, kuvvetli yağışlara karşı yurttaşları uyardı.
Kaynak: iHA
Düzce Valiliği, kuvvetli yağışlara karşı yurttaşları uyardı. Düzce Valiliği, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Yapılan uyarıda “İlimizde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Yağışlar; 30 Eylül 2023 saat 11.00 ile 21.00 saatleri arasında yaşanacak.