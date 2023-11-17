DW Türkçe bir kez daha erişime engellendi

DW Türkçe'nin geçtiğimiz sene erişime engellendikten sonra Türkiye'de kullanmaya başladığı yeni alan adları, RTÜK'ün şikâyeti ve mahkeme kararıyla erişime engellendi.

Lisans almadığı gerekçesiyle geçtiğimiz senenin haziran ayında RTÜK’ün talebiyle erişime engellenen, daha sonea açtığı ‘dwturkce.com’ ve ‘inspiredminds.de’ alan adlarıyla yayınlarına devam eden Deutsche Welle (DW) Türkçe, RTÜK’ün talebi ve Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla bir kez daha erişime engellendi.

RTÜK, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Deutsche Welle'nin alternatif olarak kullanmaya başladığı adresler için de lisans başvurusu yapması gerektiğine oy çokluğuyla karar vermişti. RTÜK, 72 saat süre verildiğini, aksi halde alternatif adresler için de mahkemeden erişim yasağı talep edileceğini kaydetmişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, DW Türkçe hakkında "gerekli kanuni sürecin başlatıldığını" açıklamış ve "Millet iradesinin ürünü olan kanunları tanımayan, kurallara uymamakta ısrar eden, güya tarafsız yayın yapan bu yayın mecrası, RTÜK ve mahkeme kararlarına rağmen ülkemize ve insanlığa olan kininin gereğini yapmaya devam etmektedir" demişti.