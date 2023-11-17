DW Türkçe bir kez daha erişime engellendi
DW Türkçe'nin geçtiğimiz sene erişime engellendikten sonra Türkiye'de kullanmaya başladığı yeni alan adları, RTÜK'ün şikâyeti ve mahkeme kararıyla erişime engellendi.
Lisans almadığı gerekçesiyle geçtiğimiz senenin haziran ayında RTÜK’ün talebiyle erişime engellenen, daha sonea açtığı ‘dwturkce.com’ ve ‘inspiredminds.de’ alan adlarıyla yayınlarına devam eden Deutsche Welle (DW) Türkçe, RTÜK’ün talebi ve Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla bir kez daha erişime engellendi.
RTÜK, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Deutsche Welle'nin alternatif olarak kullanmaya başladığı adresler için de lisans başvurusu yapması gerektiğine oy çokluğuyla karar vermişti. RTÜK, 72 saat süre verildiğini, aksi halde alternatif adresler için de mahkemeden erişim yasağı talep edileceğini kaydetmişti.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, DW Türkçe hakkında "gerekli kanuni sürecin başlatıldığını" açıklamış ve "Millet iradesinin ürünü olan kanunları tanımayan, kurallara uymamakta ısrar eden, güya tarafsız yayın yapan bu yayın mecrası, RTÜK ve mahkeme kararlarına rağmen ülkemize ve insanlığa olan kininin gereğini yapmaya devam etmektedir" demişti.
NE OLMUŞTU?
RTÜK, DW Türkçe'ye 1 Temmuz 2022 tarihinde erişime engellendikten sonra alternatif olarak kullanmaya başladığı dwturkce.com ve inspiredminds.de/tr adresleri için lisans başvurusu yapması için 72 saat süre vermişti.
DW Türkçe, engelleme kararının uygulanmasının ardından içeriklerini okuyuculara ulaştırabilmek için dwturkce.com ve inspiredminds.de/tr alternatif adreslerini kullanmaya başlamıştı.
Lisans koşullarının Almanya'daki yasalarla uyumsuz olması ve sansüre yol açabileceği gerekçeleriyle DW bu talebi yerine getirmemişti.
İtirazını Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan DW, Anayasa'nın 26 ve 28'inci maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) düzenlediği ifade ve basın özgürlüğü, ayrıca Anayasa'nın 36, 40 ve 141'inci maddeleri ile AİHS'nin 6'ıncı maddesindeki adil yargılanma ve etkili başvuru hakkının ihlal edildiğinin tespitini talep etmişti.