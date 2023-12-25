Dzeko'dan 'Icardi' yanıtı: Penaltı için ağladılar, utanç verici

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon sonrası gözü şişen Mauro Icardi ile ilgili, "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici" yanıtını verdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 0-0 berabere kalmasının ardından tartışmalar devam etti.

Galatasaray, penaltı beklediği pozisyon sonrası gözü şişen Mauro Icardi'nin bir fotoğrafını paylaştı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan paylaşımda, "Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz! Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle..." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe ise Galatasaray'ın paylaşımı alıntılayarak, "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine" yanıtını verdi.

Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet yaratmaya çalışmak. 🤐

Kamuoyunun takdirine. https://t.co/OxtWQdsNg6 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 24, 2023

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Galatasaray'ın açıklamasını paylaşan gazeteci Fabrizio Romano'ya yanıt verdi.

Dzeko yaptığı paylaşımda, "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri. Fabrizio, sen de bundan daha iyisini yapabilirsin" ifadelerini kullandı.