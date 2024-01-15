e-Devlet şifre işlemlerinde yeni dönem

e-Devlet şifre alma işlemlerinde, yeni döneme resmen geçildi. Buna göre, e-Devlet şifre işlemleri Türksat kablo abone merkezlerinden de yapılabilir hale getirildi.

Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı için şifre alma işlemlerinde yeni dönem başladı. e-Devlet şifre işlemleri artık Türksat kablo abone merkezlerinden de yapılabilecek.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, 64,5 milyona yakın kayıtlı kullanıcıya sahip olan ve bürokrasinin azaltılması amacıyla kurulan e-Devlet Kapısı için şifre alma işlemleri de Türksat kablo abone merkezlerine taşındı.

Öte yandan e-Devlet Kapısı web sayfası ve mobil uygulama aracılığıyla 1 milyon kullanıcının görüş ve önerilerinin alındığı "e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi" sonuçlarına göre e-Devlet Kapısı memnuniyet oranı yüzde 95,3'e ulaştı.

e-Devlet Kapısı'nda geçen yıl sonu itibarıyla 64,3 milyona yakın kullanıcı bulunurken sisteme yapılan 4 milyar 399 milyonluk giriş sayısı, rekor olarak kayıtlara geçmişti.