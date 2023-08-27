Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

e-Reçetem sistemine 5 dil eklendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, E-Reçetem sisteminde İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça'nın da eklediğini açıkladı. Sisteme yeni eklenen diller arasında Kürtçe olmaması sosyal medyada tepki çerken, HDP'den yapılan açıklamada "Hayırlı olsun tabii ama, bu toprakların kadim dili olan Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz?" denildi.

Güncel
  • 27.08.2023 08:00
  • Giriş: 27.08.2023 08:00
  • Güncelleme: 27.08.2023 08:07
Abone Olgoogle-news
e-Reçetem sistemine 5 dil eklendi
Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "E-Reçetem" sistemine 5 dilin eklendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"E-Reçetem Sistemine 5 dil eklendi. E-Reçetem Sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun."

HDP'DEN TEPKİ

Bakan Koca’nın bu açıklamasından sonra sosyal medyada eklenen diller arasında Kürtçe’nin olmamasına dair tepkiler çığ gibi büyüdü.

Yeni eklenen diller arasında Kürtçe olmamasına HDP'den de tepki geldi. Koca'nın mesajını alıntılayan parti, "Bu toprakların kadim dili olan Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz?" diye sordu.

BirGün'e Abone Ol