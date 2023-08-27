e-Reçetem sistemine 5 dil eklendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, E-Reçetem sisteminde İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça'nın da eklediğini açıkladı. Sisteme yeni eklenen diller arasında Kürtçe olmaması sosyal medyada tepki çerken, HDP'den yapılan açıklamada "Hayırlı olsun tabii ama, bu toprakların kadim dili olan Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz?" denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "E-Reçetem" sistemine 5 dilin eklendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"E-Reçetem Sistemine 5 dil eklendi. E-Reçetem Sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun."

E-REÇETEM SİSTEMİNE 5 DİL EKLENDİ

E-Reçetem Sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 26, 2023

HDP'DEN TEPKİ



Bakan Koca’nın bu açıklamasından sonra sosyal medyada eklenen diller arasında Kürtçe’nin olmamasına dair tepkiler çığ gibi büyüdü.

Yeni eklenen diller arasında Kürtçe olmamasına HDP'den de tepki geldi. Koca'nın mesajını alıntılayan parti, "Bu toprakların kadim dili olan Kürtçe nerede, neden sisteme eklemediniz?" diye sordu.