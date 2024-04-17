Eastwood son kez yönetmen koltuğunda

Kültür Sanat Servisi

Son olarak “Cry Macho” (2021) filminin yönetmen koltuğunda oturan Hollywood’un yaşayan efsanesi Clint Eastwood son filmini çekiyor. Sergio Leone imzalı Western filmleriyle parlayan oyunculuk kariyerine, 1970’lerden itibaren yönetmenliği de ekleyen 93 yaşındaki sanatçı, son filmi olduğu düşünülen “Juror 2” adlı yapımı yönetecek.

Eastwood, ünlü primatolog Jane Goodall ile bir araya geldi. Gelecek ay 94 yaşına girecek olan Hollywood’un usta ismi, uzun bir süredir gözlerden uzaktı. Juror 2 filmiyle Hollywood kariyerine veda edeceği düşünülen Eastwood’un ilerleyen yaşına rağmen sağlıklı ve dinç göründüğüne dair yorumlar yapıldı.

SON FİLMİ HAKKINDA

Film, bir cinayet davasında kurbanın ölümünde bir payı olabileceğinden şüphelenilen bir jüri üyesini konu alıyor. Yönetmenlik kariyerinde “Unforgiven”, “Gran Torino”, “Mystic River”, “Million Dollar Baby” gibi birçok filme imza atan Eastwood’un yeni filminin başrollerinde Nicholas Hoult ve Toni Collette’in rol alacağı biliniyor. Clint Eastwood iki kez En İyi Yönetmen Oscar’ını kazandı. Eastwood, 1993’te Unforgiven filmiyle, 2005’te ise Million Dollar Baby ile Oscar ödülüne değer görüldü.