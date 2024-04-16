easyJet İsrail'e uçuşları durdurdu

İngiltere merkezli havayolu şirketi easyJet bölgedeki çatışmalar sonrasında güvenlik endişesi sebebiyle İsrail’e uçuşlarını 27 Ekim'e kadar askıya aldı.

İngiliz hava yolu şirketi easyJet, güvenlik endişeleri nedeniyle 27 Ekim'e kadar Tel Aviv uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, İsrail'de "devam eden durum" nedeniyle easyJet'in yaz sezonu da dahil olmak üzere Tel Aviv'e uçuşlarını 27 Ekim'e kadar askıya alma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu tarihe kadar bileti olan yolculara iade dahil farklı opsiyonlar sunulacağı ifade edildi.

EasyJet'ten yapılan açıklamada “İsrail'deki mevcut durum nedeniyle Tel Aviv'e gidecek ve Tel Aviv'den kalkacak olan uçuşlarımızı durdurma kararı aldık. Durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyeti her zaman en büyük önceliğimizdir” ifadeleri kullanıldı.