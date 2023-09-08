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Ebrar Karakurt'tan kendisini hedef alanlara yanıt: Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt kendisini hedef alan duvar yazılarını paylaşarak "Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Spor
  • 08.09.2023 01:10
  • Giriş: 08.09.2023 01:10
  • Güncelleme: 08.09.2023 01:16
Kaynak: Haber Merkezi
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Ebrar Karakurt'tan kendisini hedef alanlara yanıt: Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz

Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden Ebrar Karakurt, X hesabından İstanbul Kartal'da bir duvara yazılan "Lezbiyen Ebrar" yazısını paylaşarak yazıyı yazan kişiye yanıt verdi.

Milli sporcu, "Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz" yorumunu yapıp bir de not ekledi: "Gökkuşağı çizmeyi unutmayın."

Karakurt sonraki paylaşımında da yazıyı silen Kartal Belediyesi temizlik işçisinin fotoğraflarıyla birlikte "Abimin emeğine sağlık. Seni uğraştıranlar utansın" yazdı.   

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