Ebrar Karakurt'tan kendisini hedef alanlara yanıt: Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt kendisini hedef alan duvar yazılarını paylaşarak "Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden Ebrar Karakurt, X hesabından İstanbul Kartal'da bir duvara yazılan "Lezbiyen Ebrar" yazısını paylaşarak yazıyı yazan kişiye yanıt verdi.
Milli sporcu, "Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz" yorumunu yapıp bir de not ekledi: "Gökkuşağı çizmeyi unutmayın."
Karakurt sonraki paylaşımında da yazıyı silen Kartal Belediyesi temizlik işçisinin fotoğraflarıyla birlikte "Abimin emeğine sağlık. Seni uğraştıranlar utansın" yazdı.