Ebrar Karakurt'tan kendisini hedef alanlara yanıt: Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt kendisini hedef alan duvar yazılarını paylaşarak "Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonu olan Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden Ebrar Karakurt, X hesabından İstanbul Kartal'da bir duvara yazılan "Lezbiyen Ebrar" yazısını paylaşarak yazıyı yazan kişiye yanıt verdi.

Milli sporcu, "Ağlayarak duvarlarınıza yazabilirsiniz" yorumunu yapıp bir de not ekledi: "Gökkuşağı çizmeyi unutmayın."

Karakurt sonraki paylaşımında da yazıyı silen Kartal Belediyesi temizlik işçisinin fotoğraflarıyla birlikte "Abimin emeğine sağlık. Seni uğraştıranlar utansın" yazdı.