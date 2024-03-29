Ebubekir Şahin, RTÜK yöneticisi Şengül Kurum’un seçim çalışması yapmasını ‘takdir etti’

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kurulda müdürlük yapan Şengül Kurum’un eşi Murat Kurum için seçim çalışması yapmasını savundu, bunun ‘takdir edilecek bir durum’ olduğunu iddia etti.

Matematik öğretmeni olan Şengül Kurum’un Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üst düzey yöneticilik yaptığı biliniyor. Şengül Kurum’un, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan eşi Murat Kurum için seçim çalışması yapması tartışma konusu oldu.

Kurum’un seçim çalışması yapmasına ilişkin görüntüleri paylaşan RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, şunları yazdı: “RTÜK’te müdür Şengül Kurum eşi Murat Kurum için seçim çalışmalarına katılabilir mi, kamu görevlisi sıfatı sürerken! Oysa bir siyasi partinin (adayın) lehine veya aleyhine çalışma yapmak kademe ilerleme durdurulması cezası gerektirir. Yani ihraçtan bir önceki ceza!”

ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Bu paylaşımı alıntılayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’se, Kurum’un izne ayrıldığını ileri sürerek, bunun ‘takdir edilecek bir durum’ olduğunu savundu.

Şahin şunları yazdı: “Bu paylaşımın neresini düzeltelim? İsmi verilerek bilinçli bir şekilde hedef gösterilen çalışanımız Sayın Şengül Kurum, etik ve ilkeli bir duruş sergileyerek 1 Nisan 2024’e kadar ücretsiz izin almıştır. Yani idari ve hukuki olarak eşinin yanında bulunmasında hiçbir mahsur yoktur. Hatta ve hatta insani olarak eşine destek vermesi takdir edilecek bir durumdur. İsterseniz bir ara bu ilkesel duruşu sergileyemeyen siyasetçi yakınları ile Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına bakalım. İşiniz gücünüz yalan yanlış algıyı üretip halkımızı kandırmak. Tekrar ediyorum, yalan yanlış algılar, paylaşımlar ve haberlerle kurumumuzu ve güzide çalışanlarımızı yıpratmanıza müsaade etmeyeceğiz.”