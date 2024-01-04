Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki güzellik merkezine haciz

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki iş yerine akşam saatlerinde haciz işlemi yapıldı. İş yerinden alınan eşyalar kamyonetlere yüklenerek götürüldü.

Ece Ronay'ın İstanbul'un Kadıköy'de bulunan güzellik merkezine haciz işlemi yapıldı.

Hakkında eski eşi Mehmet Bilir'in Pendik ve Kocaeli'ndeki iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'nde bulunan güzellik merkezine dün akşam (3 Ocak Çarşamba) saatlerinde icra ve polis ekipleri geldi.

İş yerindeki tüm eşyalar ve malzemeler haciz edilerek kamyonetlere yüklendi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE SERBEST BIRAKILMIŞTI

15 Aralık'ta Ece Ronay hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ronay'ın evine baskın düzenlenmiş, eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Ronay ile birlikte 5 şüpheli daha yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3 şüpheli tutuklanırken, Ece Ronay'ın aralarında bulunduğu 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.