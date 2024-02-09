Ece Üner'in yeni adresi belli oldu

Haber spikeri Ece Üner'in adresi Sözcü TV olarak açıklandı. Üner, 2 Şubat'ta Tv100 Ana Haber'den ayrıldığını duyurmuştu.

Haber spikeri Ece Üner'in yeni adresi Sözcü Televizyonu oldu.

Sözcü TV'nin X isimli sosyal medya platformundaki hesabından Ece Üner'e ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Deneyimli Sunucu haber maratonuna Sözcü Televizyonu'nda devam edecek. Haberin en doğru, gündemin en sıcak başlıklarını ekranlara taşıyacak, interaktif içerikle memleketin sorularına yanıt arayacak" ifadelerine yer verildi.

Ece Üner ise Sözcü Televizyonu'nun gönderisini paylaşarak yeni adresini duyurdu.

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Üner, 2 Şubat'ta Tv100 Ana Haber'den ayrıldığını duyurmuştu.

Üner, paylaşımında "Tv 100 Ana Haber’den kendi isteğimle ayrıldım. Siz izleyecilerime çok teşekkür ederim. tv100 yönetimine de geçtiğimiz bir yıl boyunca verdikleri destek ve güvenleri için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere" demişti.