Ece Üner Tv100'den ayrıldı

Ece Güner, tv100 Ana Haber'den ayrıldığını duyurdu.

Ece Üner, tv100'den ayrıldı.

Tv100 Ana Haber'den ayrıldığını sosyal medya platformu X üzerinden duyuran Üner, tv100 yönetimine teşekkür etti.

Üner, paylaşımında "Tv 100 Ana Haber’den kendi isteğimle ayrıldım. Siz izleyecilerime çok teşekkür ederim. tv100 yönetimine de geçtiğimiz bir yıl boyunca verdikleri destek ve güvenleri için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.