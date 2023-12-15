Eczacıbaşı Dynavit grup lideri olarak yarı finale yükseldi

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu'nda iki maçını da kazanan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Çin'in Tianjin Bohai Bank takımını 3-0 mağlup etti.

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen şampiyonada iki maçını da kazanan turuncu-beyazlılar, grup lideri olarak yarı finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit yarı finalde yarın TSİ 09.00'da Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube ile karşılaşacak. Diğer yarı final mücadelesinde ise VakıfBank ile Çin ekibi Tianjin Bohai Bank, TSİ 14.30'da karşı karşıya gelecek.

Salon: Dragon Spor Merkezi

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Nurper Özbar (Türkiye)

Tianjin Bohai Bank: Yingying Li, Yuanyuan Wang, Yang, Yizhu Wang, Xinyue Yuan, Di Yao (Meng, Liu, Boya Chen)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Jack-Kisal, Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Stevanovic, Boskovic (Simge Aköz, Elif Şahin, Gray, Beyza Arıcı)

Setler: 17-25, 23-25, 19-25

Süre: 67 dakika (21, 25, 21)