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Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi’nde adını yarı finale yazdırdı

2024 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında, Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci’yi deplasmanda 27-25, 20-25, 18-25, 25-22, 15-12’lik setlerle 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Spor
  • 29.02.2024 01:51
  • Giriş: 29.02.2024 01:51
  • Güncelleme: 29.02.2024 01:55
Kaynak: İHA
Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi’nde adını yarı finale yazdırdı

Savino Del Bene Scandicci, CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda oynadığı maçtan 3-2 galip ayrıldı.

İlk maçta rakibini aynı skorla mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit bu sonucun ardından yarı finale yükseldi. Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde VakıfBank - Carraro Imoco Conegliano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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