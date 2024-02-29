Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi’nde adını yarı finale yazdırdı
2024 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında, Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci’yi deplasmanda 27-25, 20-25, 18-25, 25-22, 15-12’lik setlerle 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Kaynak: İHA
Savino Del Bene Scandicci, CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda oynadığı maçtan 3-2 galip ayrıldı.
İlk maçta rakibini aynı skorla mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit bu sonucun ardından yarı finale yükseldi. Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalinde VakıfBank - Carraro Imoco Conegliano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.