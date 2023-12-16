Eczacıbaşı, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Kaynak: DHA
Eczacıbaşı Dynavit, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı final maçında Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımını 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Eczacıbaşı, yaklaşık bir buçuk saat süren maçta rakibini, 25-16, 25-12, 25-27 ve 25-22'lik setlerle mağlup etmeyi başadı.
Eczacıbaşı, finalde VakıfBank - Tianjin karşılaşmasının galibiyle yarın TSİ 14.30'da karşı karşıya gelecek.
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