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Eczacıbaşı, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Spor
  • 16.12.2023 11:42
  • Giriş: 16.12.2023 11:42
  • Güncelleme: 16.12.2023 11:48
Kaynak: DHA
Eczacıbaşı, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
Fotoğraf: AA

Eczacıbaşı Dynavit, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yarı final maçında Brezilya'nın Dentil Praia Clube takımını 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Eczacıbaşı, yaklaşık bir buçuk saat süren maçta rakibini, 25-16, 25-12, 25-27 ve 25-22'lik setlerle mağlup etmeyi başadı. 

Eczacıbaşı, finalde VakıfBank - Tianjin karşılaşmasının galibiyle yarın TSİ 14.30'da karşı karşıya gelecek.

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